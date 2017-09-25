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Новости Сирии
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Сирия: кто заберет нефтяные месторождения Дейр эз-Зора и почему САА нельзя медлить
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    Сирия: кто заберет нефтяные месторождения Дейр эз-Зора и почему САА нельзя медлить

    13:16  25 Сентября 2017
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    Сирия: кто заберет нефтяные месторождения Дейр эз-Зора и почему САА нельзя медлить

    Посол Сирии в Китае Имад Мустафа сделал оптимистичное заявление о том, что до конца следующего месяца правительственные силы смогут получить полный контроль над всеми углеводородистыми месторождениями в Сирии:

     «В последние два месяца мы вновь получили контроль над большинством крупных нефтяных месторождений, мы верим, что к концу следующего месяца 100% нефтяных и газовых месторождений будут под контролем правительства Сирии».

    Однако реальность вынуждает говорить об обратном. Значительное количество нефтяных месторождений находится на левом берегу Евфрата, где по-прежнему действует только элитное спецподразделение «Охотники на ИГИЛ»1. Ситуация осложняется и продвижением курдских вооруженных формирований «Демократических сил Сирии» (SDF), которые не оставили своих намерений занять как можно больше выгодных для них территорий на востоке Сирии

    Сирия: кто заберет нефтяные месторождения Дейр эз-Зора и почему САА нельзя медлить

    Политолог, кандидат исторических наук, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что, несмотря на продвижение сирийской правительственной армией при поддержке ВКС РФ в провинции Дейр эз-Зор в последние месяцы, нефтяные месторождения провинции все еще недоступны для войск Башара Асада. 

    «Это касается и деблокирования города Дейр эз-Зор, и выхода к Евфрату с его последующим  форсированием. Тем не менее, несмотря на эти серьезнейшие успехи, в настоящий момент подавляющее большинство нефтяных и газовых месторождений в провинции Дейр эз-Зор по-прежнему находится под контролем террористов».

    По словам эксперта, «Исламское государство» (запрещено в РФ) контролируют порядка 80% нефтяных месторождений и, практически, все газовые:

    «Это месторождения, которые находятся к востоку от Евфрата и, соответственно, в настоящий момент недоступны сирийским правительственным войскам, которые не просто контролируются боевиками «Исламского государства»2 (запрещено в РФ), но также примыкают к территории Ирака, контролируемой террористами. Таким образом, заявления представителя сирийского правительства о том, что можно в течение короткого времени (до конца следующего месяца) освободить все эти территории, являются чересчур оптимистичными по моим представлениям».

    Сирия: кто заберет нефтяные месторождения Дейр эз-Зора и почему САА нельзя медлить

    Как заметил эксперт, чтобы развивать эти планы не достаточно только победы над террористами «Исламского государства» (запрещено в РФ). Существует еще очень серьезный фактор — фактор курдского ополчения. Курдские вооруженные формирования также развивают свое наступление и уже контролируют северную часть провинции Дейр эз-Зор:

    «Совершенно очевидно, что курдские отряды приходят на территорию провинции Дейр эз-Зор не для того, чтобы отдать ее сирийскому правительству. Курдская община сориентирована на максимальную степень автономии и даже на независимость, а также получает серьезную поддержку со стороны Соединенных Штатов. Референдум о независимости Иракского Курдистана от Ирака еще больше усиливает курдский фактор в регионе и его воздействие на ситуацию в Сирии».

    Сможет ли правительство Сирии вернуть захваченные курдскими формированиями нефтяные месторождения в Дейр эз-Зоре — это очень серьезный вопрос:

    «Здесь будут необходимы комплексные меры решения этого вопроса. Понятно, что курдская община реализует свой план отделения от Сирии, и для сирийского правительства это очень серьезная проблема. Поэтому, как мне представляется, здесь будет необходимо использование разных ресурсов и методов, в том числе, и открытого широкого переговорного процесса с курдской общиной о будущем сирийского государства. Кроме того, надо учитывать тот факт, что курды являются основным региональным союзником Соединенных Штатов и это еще более усложняет существующую проблему».

    Сирия: кто заберет нефтяные месторождения Дейр эз-Зора и почему САА нельзя медлить

    Наш собеседник резюмировал, что в этих условиях для сирийского правительства важно не делать такие громкие заявления, которые могут не оправдаться, а активно заниматься сосредоточением всех возможных военных ресурсов, чтобы во взаимодействии с Россией и другими союзниками сделать военное наступление максимально эффективным:

    «На данном этапе не столько важна информационная победа, сколько реальная победа над боевиками «Исламского государства» (запрещено в РФ). Сирийское правительство должно понимать, что чем более быстрым будет наступление, тем лучшие позиции будут впоследствии в процессе мирного переговорного этапа, который уже, естественно, идет, но который станет еще более важным и актуальным по завершении основной фазы борьбы с террористами».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Никита Расторгуев
    #нефть #россия #сирия #иг #игил #курды #дейр эз-зор #имад мустафа
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