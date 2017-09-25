Сирия: кто заберет нефтяные месторождения Дейр эз-Зора и почему САА нельзя медлить

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Посол Сирии в Китае Имад Мустафа сделал оптимистичное заявление о том, что до конца следующего месяца правительственные силы смогут получить полный контроль над всеми углеводородистыми месторождениями в Сирии:

«В последние два месяца мы вновь получили контроль над большинством крупных нефтяных месторождений, мы верим, что к концу следующего месяца 100% нефтяных и газовых месторождений будут под контролем правительства Сирии».

Однако реальность вынуждает говорить об обратном. Значительное количество нефтяных месторождений находится на левом берегу Евфрата, где по-прежнему действует только элитное спецподразделение «Охотники на ИГИЛ»1. Ситуация осложняется и продвижением курдских вооруженных формирований «Демократических сил Сирии» (SDF), которые не оставили своих намерений занять как можно больше выгодных для них территорий на востоке Сирии.

Политолог, кандидат исторических наук, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что, несмотря на продвижение сирийской правительственной армией при поддержке ВКС РФ в провинции Дейр эз-Зор в последние месяцы, нефтяные месторождения провинции все еще недоступны для войск Башара Асада.

«Это касается и деблокирования города Дейр эз-Зор, и выхода к Евфрату с его последующим форсированием. Тем не менее, несмотря на эти серьезнейшие успехи, в настоящий момент подавляющее большинство нефтяных и газовых месторождений в провинции Дейр эз-Зор по-прежнему находится под контролем террористов».

По словам эксперта, «Исламское государство» (запрещено в РФ) контролируют порядка 80% нефтяных месторождений и, практически, все газовые:

«Это месторождения, которые находятся к востоку от Евфрата и, соответственно, в настоящий момент недоступны сирийским правительственным войскам, которые не просто контролируются боевиками «Исламского государства»2 (запрещено в РФ), но также примыкают к территории Ирака, контролируемой террористами. Таким образом, заявления представителя сирийского правительства о том, что можно в течение короткого времени (до конца следующего месяца) освободить все эти территории, являются чересчур оптимистичными по моим представлениям».

Как заметил эксперт, чтобы развивать эти планы не достаточно только победы над террористами «Исламского государства» (запрещено в РФ). Существует еще очень серьезный фактор — фактор курдского ополчения. Курдские вооруженные формирования также развивают свое наступление и уже контролируют северную часть провинции Дейр эз-Зор:

«Совершенно очевидно, что курдские отряды приходят на территорию провинции Дейр эз-Зор не для того, чтобы отдать ее сирийскому правительству. Курдская община сориентирована на максимальную степень автономии и даже на независимость, а также получает серьезную поддержку со стороны Соединенных Штатов. Референдум о независимости Иракского Курдистана от Ирака еще больше усиливает курдский фактор в регионе и его воздействие на ситуацию в Сирии».

Сможет ли правительство Сирии вернуть захваченные курдскими формированиями нефтяные месторождения в Дейр эз-Зоре — это очень серьезный вопрос:

«Здесь будут необходимы комплексные меры решения этого вопроса. Понятно, что курдская община реализует свой план отделения от Сирии, и для сирийского правительства это очень серьезная проблема. Поэтому, как мне представляется, здесь будет необходимо использование разных ресурсов и методов, в том числе, и открытого широкого переговорного процесса с курдской общиной о будущем сирийского государства. Кроме того, надо учитывать тот факт, что курды являются основным региональным союзником Соединенных Штатов и это еще более усложняет существующую проблему».

Наш собеседник резюмировал, что в этих условиях для сирийского правительства важно не делать такие громкие заявления, которые могут не оправдаться, а активно заниматься сосредоточением всех возможных военных ресурсов, чтобы во взаимодействии с Россией и другими союзниками сделать военное наступление максимально эффективным:

«На данном этапе не столько важна информационная победа, сколько реальная победа над боевиками «Исламского государства» (запрещено в РФ). Сирийское правительство должно понимать, что чем более быстрым будет наступление, тем лучшие позиции будут впоследствии в процессе мирного переговорного этапа, который уже, естественно, идет, но который станет еще более важным и актуальным по завершении основной фазы борьбы с террористами».

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.