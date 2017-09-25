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Экономика
Володин рассказал, как Россия может стать драйвером в сфере развития криптовалют
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    Володин рассказал, как Россия может стать драйвером в сфере развития криптовалют

    11:38  25 Сентября 2017
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    Володин рассказал, как Россия может стать драйвером в сфере развития криптовалют

    Москва, 25 сентября. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал неминуемым процесс развития криптовалют в России и призвал изучать наработки других стран в вопросе применения современных финансовых технологий.

    Изучив, что как развивается мир в этом плане, парламентарии смогут понять, как «Россия могла бы здесь быть драйвером», пояснил Володин, «чтобы быть не только страной, которая не заимствуют технологии», но сама их создает.

    Ранее стало известно, что нижняя палата российского парламента готова заплатить 2,5 млн рублей за  исследование по изучению рынка криптовалют.

    По словам Володина, при обсуждении темы блокчейна, необходимо учитывать то, что подобный опыт есть, в частности, у Японии и у Индии. «Совершенно ясно, что эти процессы нас не минуют», — подчеркнул он. Кроме того, он указал на то, что с одной стороны, это «отчасти виртуальный мир», поэтому законодательное регулирование должно с одной стороны развивать эти технологии, но с другой стороны, защищать права граждан».

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    Автор: Алексей Громов
    #володин #криптовалюты
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