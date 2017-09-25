Болгарская аквалангистка погибла при попытке установить рекорд по погружению

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Афины, 25 сентября. Болгарская аквалангистка погибла при попытке установить мировой рекорд при групповом погружении. Инцидент произошел в Греции в воскресенье.

По информации Афинского агентства новостей AMHA, во время погружения со своим супругом женщина неожиданно потеряла ориентацию и погибла. Ее 47-летнему мужу тоже стало плохо, часть команды держала его на глубине 10 метров для декомпрессии. С признаками кессонной болезни он был госпитализирован в больницу в Салоники. По словам медиков, его жизни ничего не угрожает.

Как отмечается на сайте halkidikifocus.gr, семейная пара решила поставить рекорд по групповым погружениям с кислородными баллонами.