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Новости Сирии
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Украина
Хронический недосып и «зарплата шаурмэна на вокзале»: бывший украинский полицейский рассказал о работе в органах
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    Хронический недосып и «зарплата шаурмэна на вокзале»: бывший украинский полицейский рассказал о работе в органах

    12:14  25 Сентября 2017
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    Хронический недосып и «зарплата шаурмэна на вокзале»: бывший украинский полицейский рассказал о работе в органах

    Киев, 25 сентября. Бывший сотрудник Патрульной полиции Украины рассказал о причинах увольнения из органов: переработки, штрафы и «полицейский беспредел».

    Патрульная полиция — относительно новое структурное подразделение Национальной полиции Украины, созданное в 2015 году в ходе масштабной реформы.

    «С Богом! Мы начинаем процесс создания новой патрульной службы МВД», — писал министр МВД Украины на своей странице в Facebook в середине января.

    В марте Украина подписала договор с США о предоставлении ей более 26 млн долларов на реализацию реформы правоохранительной системы и отрапортовала о том, что реформа эта уже идет полным ходом и от желающих служить в полиции нет отбоя. На одно место претендуют от 10 до 15 человек, сообщали тогда украинские СМИ.

    Теперь уже не милиционерам, а полицейским обещают новейшее укомплектование, переход на электронную систему работы, и, самое главное, зарплату в пятикратном размере МРОТ (от 6 до 8 тысяч гривен в месяц). Красивая новая форма, международный опыт при прохождении обязательного обучения инструкторами из США, высокая зарплата — для измученной политическими неурядицами Украины звучит крайне привлекательно.

    Антон Мальков, патрульный из Днепра (до декоммунизации Днепропетровск), один из тех, кто поверил обещаниям о достойной службе. Спустя два года после начала реформы он уволился из органов и на своей странице в Facebook подробно рассказал о причинах увольнения и условиях работы в правоохранительных органах Украины.

    «Когда я только проходил отбор, на собеседовании мне задали правильный вопрос: «Что будете делать, когда через год, обещанные 8000 гривен, превратятся из нормальной суммы в издевательство?» — «Взятки брать не буду, поэтому уволюсь без колебаний» — ответил тогда я, и соврал только про колебания».

    Низкую зарплату оказалось еще и не просто получить из-за регулярных необоснованных «депремирований».

    «8000 это триста долларов! В пересчёте на курс, который был при злочинній владі, это 2500 грн. Зарплата мойщика на автомойке, официанта или шаурмэна на автовокзале. И эту цифру ещё надо постараться получить, учитывая практику руководства — лишения премии в наказание за…, за что попало».

    Помимо «издевательской» зарплаты Мальков говорит и о тяжелом графике работы, нормальном только для «организма, не имеющего привязанности к семье и всему человеческому»:

    «Кто не знает, график у патрульного полицейского выглядит так: 2 дневных, 2 дня дома, 2 ночных, 2 дня дома. Это в среднем по 13 рабочих часов. И если с дневными сменами дела обстоят привычно, несмотря на их значительно большую насыщенность событиями, то к двум ночным подряд я так и не смог привыкнуть».

    Кроме того, в погоне за выполнением поставленных «сверху» планов полицейские «продают душу принтеру», в таких условиях служить и сохранять совесть невозможно, рассказал Мальков:

    «Соревнования между ротами, батальонами и управлениями в количестве составленных админматериалов, воспринимается за норму, самым высшим руководством. Отдельные, упоротые «командиры» желая показать свою эффективность устраивают, как это называется #полицейскийбеспредел, терроризируют своих подчинённых, в итоге появляются постановы за переход проезжей части в неположенном месте, выписанные заочно, штрафы за курение в НЕ запрещенных местах, рейды по борьбе с не пристегнутыми ремнями безопасности».

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    Автор: Алексей Громов
    #украина #полиция
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