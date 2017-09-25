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Москва, 25 сентября. Руководитель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал, почему правая партия «Альтернатива для Германии» завоевала целых 94 места в германском парламенте.

Пушков отметил, что результаты выборов в Германии не стали торжеством для партии главы ФРГ Ангелы Меркель.

«В западных СМИ нет торжества по поводу победы Меркель, — констатировал российский сенатор. — Да, немецкие избиратели ей подрезали крылья. Итоги скорее отражают сумятицу, чем триумф».

В зап. СМИ нет торжества по поводу победы Меркель. Да, немецкие избиратели ей подрезали крылья. Итоги скорее отражают сумятицу, чем триумф. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 24, 2017

Он также обратил внимание, что немецкие избиратели отдали предпочтение другой партии. Произошедшее он назвал «сдвигом в сторону альтернативы».

«Партия Меркель получила меньше, а «Альтернатива» — больше, чем им предвещали. Цена политики «открытых дверей», — заключил представитель Совфеда РФ.