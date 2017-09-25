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Ирак может лишиться миллиардов баррелей нефти из-за независимости курдов — эксперты
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    Ирак может лишиться миллиардов баррелей нефти из-за независимости курдов — эксперты

    11:14  25 Сентября 2017
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    Ирак может лишиться миллиардов баррелей нефти из-за независимости курдов — эксперты

    Багдад, 25 сентября. Эксперты считают, что референдум о независимости Курдистана может серьезно ударить по нефтяной промышленности Ирака.

    Референдум о независимости Иракского Курдистана, который назначен на 25 сентября, изменит расстановку сил на Ближнем Востоке, считают политологи. Ирак может потерять более половины своих ресурсов углеводородов.

    Ирак на данный момент является вторым по величине производителем нефти в организации ОПЕК и ежедневно добывает порядка 4,32 миллионов баррелей сырья. Курды с 2014 года полностью контролируют провинцию Киркук, богатую нефтью. Власти Иракского Курдистана оценивают запасы провинции в 45 миллиардов баррелей черного золота. При образовании курдского независимого государства Ирак потеряет данные ресурсы и на Ближнем Востоке появится новый влиятельный игрок, пишет «Газета.ру».

    Ирак может лишиться миллиардов баррелей нефти из-за независимости курдов — эксперты

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    Автор: Алексей Громов
    #нефть #курды #ирак #независимость
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