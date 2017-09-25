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Новости Новороссии: Грызлов требует защитить Донбасс от репрессий, Райс сравнила Украину с Германией
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    Новости Новороссии: Грызлов требует защитить Донбасс от репрессий, Райс сравнила Украину с Германией

    11:08  25 Сентября 2017  /обновлено: 11:28  25 Сентября 2017
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    Армия Украины

    Новороссия, 25 сентября. Грызлов заявил, что жители народных республик нуждаются в особом статусе, так как он дает защиту и гарантии от репрессий со стороны Киева. За минувшие сутки украинские силовики более 30 раз обстреливали территорию ДНР. Последние новости Донбасса – в материале Федерального агентства новостей.

    Грызлов за особый статус

    Донбассу необходим особый статус, потому что он дает местному населению гарантий от репрессий и арестов со стороны украинских властей, заявил «Известиям» полномочный представитель Российской Федерации в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

    «Три года назад сам факт принятия закона об особом порядке местного самоуправления способствовал прекращению интенсивных боевых действий в Донбассе», — подчеркнул представитель России.

    По его же мнению, главная причина медленной работы по реализации Минских соглашений заключается в том, что украинские власти не намерены решать политические вопросы, ставшие причиной конфликта на юго-востоке.

    Борис Грызлов

    В данном случае речь идет о проведении на Украине конституционной реформы, которая в свою очередь предусматривает децентрализацию, ввод в постоянное действие особого статуса региона, проведение амнистии и помилования участникам событий в Донбассе и проведение выборов. По мнению Грызлова, политический конфликт должен быть разрешен именно политическими путями, а не огнем артиллерийский орудий.

    ВСУ ведут обстрел народных республик

    За минувшие сутки украинская армия более 30 раз обстреливала территорию ДНР и около 10 раз позиций Народной милиции Луганской народной республики.

    «За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 32 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 16 населенных пунктов республики», — отметили в оперативном командовании Донецкой народной республики.

    Сообщается, что под огнем ВСУ оказались практически все позиции войск ДНР, при этом Киев активно использовал минометы, ствольную артиллерию, противотанковые гранатометы и стрелковое вооружение различного калибра.

    ВСУ ведут обстрел армии ДНР и ЛНР

    В ЛНР обстрелам ВСУ подверглись районы поселка городского типа Фрунзе, сел Калиновка, Лозовое, Желобок, Пришиб и Калиново-Борщеватое. Атаки проводились с использованием зенитных установок ЗУ-23-2, штатного вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

    В настоящее время представители Луганской народной республики проводят оценку повреждений. Напомним, с осени 2014 года участники контактной группы более десяти раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в Донбассе. При этом ВСУ неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий.

    Райс рассказала, как Киев может вернуть Донбасс

    Киев должен научится эффективно управлять государством, только в этом случае он сможет вернуть территории Донбасса. Такое мнение высказала экс-госсекретарь США Кондолиза Райс.

    Кондолиза Райс

    Бывшая глава американского внешнеполитического ведомства считает, что Киеву следует сосредоточится на проблемах в сфере экономики, коррупции и эффективном управлении государством и найти решение. При этом Райс уверена, что жители самой страны должны почувствовать, что живут в развитой стране с большими перспективами.

    Кондолиза Райс привела в пример опыт реинтеграции Германии, разделенной по итогам Второй мировой войны.

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    Автор: Сергей Чемеков
    #днр #сша #всу #киев #украина #лнр #донецк #луганск #райс
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