Сирия сегодня: мобильные госпитали в Алеппо, Россия фиксирует нарушение перемирия

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Сирия, 25 сентября. Россия фиксирует нарушение режима перемирия. Военные Российской Федерации развернули мобильный госпиталь в Алеппо. Китай уверен, что режимы зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике (САР) должны стать временными. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Режим перемирия

Представители Российской Федерации в комиссии по перемирию в САР зафиксировали за сутки 13 нарушений режима прекращения огня, турецкие — два, обстановка остается стабильной. Об этом сообщили в информационном бюллетене Министерства обороны РФ.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 13 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — 1, Хомс — 3, Хама — 4, Дамаск — 4, Деръа — 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 2 нарушения в провинции Дамаск», — сообщает Минообороны РФ.

Как ранее сообщала Газета.ru, сирийский МИД анонсировал победу Дамаска в гражданской войне.

Мобильный госпиталь в Алеппо

Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон на территории САР в понедельник, 25 сентября, развернули мобильный медицинский пункт в поселке Телль-Асус в провинции Алеппо. Об этом рассказал представителям СМИ начальник медицинского отряда специального назначения Антон Смирнов.

По его словам, как показывает практика работы в Алеппо, большая часть пациентов — это люди, которые имеют различные инфекции, обезвоживание, заболевания желудочно-кишечного тракта. Кроме того, многие сирийские дети болеют ангиной. Он отметил, что ближайшая больница находится в 20 километрах от поселка, в которой в настоящее время нет даже аптеки. Поэтому российские медики выдают больным набор из самых необходимых лекарств.

Смирнов подчеркнул, что когда Телль-Асус удерживали боевики террористической группировки «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ), они насильно удерживали мирных жителей.

Как сообщает газета «Известия», Минобороны РФ направило в САР морским транспортом строительную технику, оборудование для восстановления дорог, ЛЭП и социальных объектов.

Временные зоны деэскалации

Установление так называемых зон деэскалации в САР не должно сказаться на ускорении процесса политического урегулирования сирийского кризиса, однако они должны быть временными и не должны вести к разделению Сирии. Об этом заявил специальный посланник Китая по САР Се Сяоянь.