Вернувший из зоны АТО украинец устроил взрыв в жилом доме в Харькове

В Избранное

Харьков, 25 сентября. Вернувшийся из зоны военной операции в Донбассе украинец погиб, устроив мощный взрыв в многоэтажном доме в Харькове.

По данным пресс-службы регионального управления Нацполиции, взрыв прогремел накануне на пожарной лестнице. Правоохранители установили, что мужчина взорвал гранату Ф-1 между седьмым и восьмым этажом жилого здания. В результате он получил смертельные травмы.

В ходе проверки выяснилось, что погибший в прошлом году вернулся из зоны так называемой АТО, уточнили в ведомстве. С места происшествия изъяты осколки и чека от гранаты.