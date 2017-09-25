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Украина
Вернувший из зоны АТО украинец устроил взрыв в жилом доме в Харькове
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    Вернувший из зоны АТО украинец устроил взрыв в жилом доме в Харькове

    10:43  25 Сентября 2017  /обновлено: 10:53  25 Сентября 2017
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    Вернувший из зоны АТО украинец устроил взрыв в жилом доме в Харькове

    Харьков, 25 сентября. Вернувшийся из зоны военной операции в Донбассе украинец погиб, устроив мощный взрыв в многоэтажном доме в Харькове.

    По данным пресс-службы регионального управления Нацполиции, взрыв прогремел накануне на пожарной лестнице. Правоохранители установили, что мужчина взорвал гранату Ф-1 между седьмым и восьмым этажом жилого здания. В результате он получил смертельные травмы.

    В ходе проверки выяснилось, что погибший в прошлом году вернулся из зоны так называемой АТО, уточнили в ведомстве. С места происшествия изъяты осколки и чека от гранаты.

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    Автор: Алексей Громов
    #ато #взрыв #граната #харьков
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