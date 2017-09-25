Генштаб Украины ждет от Канады психологической помощи

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Киев, 25 сентября. Начальник Генштаба Украины Виктор Муженко присутствовал на встрече с начальником Штаба обороны Канады генералом Джонатаном Вэнсом.

По окончании встречи Муженко заявил, что Оттава пообещала Киеву в скором времени предоставить военную помощь.

«Мы проговорили вопросы предоставления Канадой помощи по всем направлениям, речь также идет и о психологической реабилитации и увеличению количества канадских военных, проводящих на Украине тренинг по этой проблеме», — сообщил он.

Однако отмечается, что вопрос поставки канадской военной помощи на территории Украины «требует соответствующих политических решений».

Напомним, ранее украинский лидер Петр Порошенко заявил, что канадские предприниматели готовы работать на Украине.

Ранее Порошенко обсудил с канадскими политиками вопрос ужесточения санкций в отношении РФ.