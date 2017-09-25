Названа дата массовой атаки хакеров на крупнейшие компании мира

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Нью-Йорк, 25 сентября. Группа киберпреступников Phantom Squad, использующая в качестве шантажа DDoS-атаки, отправила массовую спам-рассылку тысячам компаний по всему миру.

По информации Bleeping Computer, специалист по кибербезопасности Деррик Фармер обнаружил электронные письма с требованиями выкупа. Рассылка содержит текст с требованием выплатить авторам 0,2 биткоина (примерно $720). В случае невыполнения данного требования 30 сентября их сайт уйдет в офлайн.

По мнению специалистов, мошенники Phantom Squad запугивают крупнейшие корпорации, не обладая достаточной мощью для одновременного запуска DDoS-атак.

Напомним, ранее неизвестные хакеры взломали базу данных комиссии по ценным бумагам и биржам США, содержащей сведения тысяч частных компаний, не предназначенные для широкой публики.