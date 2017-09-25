Установлены личности пятерых погибших в ДТП в Курской области

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Курск, 25 сентября. На дороге «Курск — Борисоглебск» в Курской области столкнулись автомобили Mitsubishi Carisma и Peugeot 308, в результате чего пять человек погибли и двое пострадали. Как стало известно Федеральному агентству новостей, авария унесла жизни четырех женщин и мужчины.

По данным пресс-службы УМВД по региону, автомобили столкнулись около 23.05 24 сентября на 148 км автодороги. Предварительно установлено, что водитель Mitsubishi Carisma выехал на встречную полосу и врезался в иномарку. По факту аварии было возбуждено уголовное дело.

Как сообщил источник ФАН, в ДТП погибли:

1. Галина М. 1966 года рождения,

2. Валентина Т. 1963 года рождения,

3. Елена Ж. 1963 года рождения,

4. Александр Ч. 1995 года рождения,

5. Диана П. 1994 года рождения.

Госпитализация потребовалась Вадиму Б. 1985 года рождения и Даниеле С. 1992 года рождения.