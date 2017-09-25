Уголовное дело возбуждено после обрушения моста с людьми в Забайкалье

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Чита, 25 сентября. После обрушения железнодорожного моста в Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при производстве строительных работ, которое по неосторожности повлекло смерть двоих и более лиц.

В результате ЧП на железнодорожной станции Ксеньевская погибли двое, и были госпитализированы трое работников Забайкальской железной дороги, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Напомним, обрушение моста на станции Ксеньевская произошло в воскресенье. Погиб начальник участка ремонтных работ. По предварительным данным, обрушение участка моста произошло из-за действий водителя погрузчика, которые привели к обрушению двух пролетных строений железнодорожного моста — тяжелый погрузчик, фактически, провалился через мост.

На месте происшествия работает следственная группа, выясняются все обстоятельства, которые привели к обрушению моста.