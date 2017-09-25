Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Весь мир
Латакия: Минобороны РФ зафиксировало нарушение перемирия в западной провинции Сирии
Новости Сирии
Хмеймим: ВКС РФ перебросили в Сирию спецтехнику для форсирования Евфрата
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Хмеймим: ВКС РФ перебросили в Сирию спецтехнику для форсирования Евфрата

    10:55  25 Сентября 2017
    417

    Хмеймим: ВКС РФ перебросили в Сирию спецтехнику для форсирования Евфрата

    Хмеймим, 25 сентября. Самолеты военно-транспортной авиации Ан-124 «Руслан» доставили на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» паромы и понтонные парки.

    По сообщению военного ведомства России на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» военно-транспортная авиация доставила паромы ПММ-2М и понтонные парки ПП-2005, которые предназначены для форсирования реки Евфрат силами правительственных войск Сирии. Отмечается, что ранее понтонные парки не применялись в реальных боевых условиях, однако считаются лучшими в мире на сегодняшний день.

    Паромы российского производства при весе в 36 тонн способны переправлять боевую технику весом до 42,5 тонн. Три соединенных парома могут взять на борт груз до 127,5 тонн. Длинна моста, оборудованного при помощи понтонного парка ПП-2005, составляет 268 метров, отмечает источник.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хмеймим #вкс рф #евфрат
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 100207

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29275

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42457

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22142

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8579
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Анкара не признает любой итог референдума в Иракском Курдистане

        Анкара не признает любой итог референдума в Иракском Курдистане

        9:56   25 Сентября 2017
        509
        Референдум о независимости Курдистана стартовал в Ираке

        Референдум о независимости Курдистана стартовал в Ираке

        8:46   25 Сентября 2017
        246
        СМИ узнали о возможной серии отставок глав регионов России

        СМИ узнали о возможной серии отставок глав регионов России

        7:01   25 Сентября 2017
        12618
        Parada ponosa: как в Белграде проходил марш ЛГБТ-сообщества

        Parada ponosa: как в Белграде проходил марш ЛГБТ-сообщества

        13:26   24 Сентября 2017
        11590