Хмеймим: ВКС РФ перебросили в Сирию спецтехнику для форсирования Евфрата

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Хмеймим, 25 сентября. Самолеты военно-транспортной авиации Ан-124 «Руслан» доставили на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» паромы и понтонные парки.

По сообщению военного ведомства России на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» военно-транспортная авиация доставила паромы ПММ-2М и понтонные парки ПП-2005, которые предназначены для форсирования реки Евфрат силами правительственных войск Сирии. Отмечается, что ранее понтонные парки не применялись в реальных боевых условиях, однако считаются лучшими в мире на сегодняшний день.

Паромы российского производства при весе в 36 тонн способны переправлять боевую технику весом до 42,5 тонн. Три соединенных парома могут взять на борт груз до 127,5 тонн. Длинна моста, оборудованного при помощи понтонного парка ПП-2005, составляет 268 метров, отмечает источник.