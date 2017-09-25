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Тель-Авив, 25 сентября. В военном ведомстве Израиля рассчитывают на визит министра обороны России Сергея Шойгу в октябре текущего года.

Источник в израильском оборонном ведомстве сообщил, что в Тель-Авиве ждут визита российского министра обороны Сергея Шойгу для обсуждения таких тем, как Иран и Сирия. Один из вопросов повестки дня — участие в сирийском конфликте ливанского движения «Хезболла».

Источник отмечает, что в Тель-Авиве обеспокоены активными действиями Ирана и «Хезболлы» в Сирийской арабской республике, а также возможностью создания Тегераном военных баз на границе с Израилем. Ранее сообщалось, что глава оборонного ведомства Израиля Авигдор Либерман посещал Москву в апреле текущего года.