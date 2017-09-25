Извините за бред: глава Удмуртии сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter

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Ижевск, 25 сентября. Twitter-аккаунт главы Удмуртии Александра Бречалова накануне вечером взломали. Позже сообщения взломщиков были удалены, а сам губернатор попросил прощения у подписчиков «за бред».

«Извините за бред, который выкладывали от моего имени в течение последнего часа — меня взломали», — написал Бречалов в своем микроблоге.

Как передает URA.RU, выложенные неизвестными сообщения были удалены, однако в Интернете сохранился скриншот. Как выяснилось, взломщики размещали от имени губернатора нечленораздельные выражения.