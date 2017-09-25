Российские губернаторы отреагировали на новость о возможных отставках

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Москва, 25 сентября. Губернаторы регионов, которые якобы уже в начале этой недели могут досрочно уйти в отставку, опровергают данные распространенные газетой «Коммерсантъ».

Так, по словам главы Мурманской области Маргариты Ковтун, «списки» и слухи обсуждаются всегда, но к ней не имеют никакого отношения. Публикацию о грядущих отставках руководителей почти десяти регионов она прокомментировала в своем Twitter, напомнив, что ее полномочия истекают только в сентябре 2019 года. «Я и моя команда работаем в штатном режиме», — подчеркнула Ковтун.

Сообщения о возможной отставке опроверг и нижегородский губернатор Валерий Шанцев еще на минувшей неделе. При этом источники «Коммерсанта» утверждают, что уже завтра, 26 сентября, могут представить врио главы.

Открестились от «списка навылет» и в правительстве Красноярского края, заявивв, что слухи о возможной отставке Виктора Толоконского распространяют «только потому, что информационное поле в регионах ничем не занято».

