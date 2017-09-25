Китайские катера вошли в акваторию спорных с Японией островов

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Пекин, 25 сентября. Катера береговой охраны Китая вошли в зону спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море, на которые также претендует Япония.

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте Государственного океанографического управления КНР, четыре патрульных судна направились к архипелагу с целью проведения регулярной инспекции.

Напомним, ранее сообщалось, что японское правительство хочет разместить американские комплексы противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore на западном побережье страны.