Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Весь мир
Латакия: Минобороны РФ зафиксировало нарушение перемирия в западной провинции Сирии
Весь мир
Китайские катера вошли в акваторию спорных с Японией островов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Китайские катера вошли в акваторию спорных с Японией островов

    10:35  25 Сентября 2017
    90

    Китайские катера вошли в акваторию спорных с Японией островов

    Пекин, 25 сентября. Катера береговой охраны Китая вошли в зону спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море, на которые также претендует Япония. 

    Как говорится в сообщении, размещенном на сайте Государственного океанографического управления КНР, четыре патрульных судна направились к архипелагу с целью проведения регулярной инспекции.

    Напомним, ранее сообщалось, что японское правительство хочет разместить американские комплексы противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore на западном побережье страны. 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Тимур Румянцев
    #япония #китай #восточно-китайское море
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 100204

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29275

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42457

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22141

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8579
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Анкара не признает любой итог референдума в Иракском Курдистане

        Анкара не признает любой итог референдума в Иракском Курдистане

        9:56   25 Сентября 2017
        508
        Референдум о независимости Курдистана стартовал в Ираке

        Референдум о независимости Курдистана стартовал в Ираке

        8:46   25 Сентября 2017
        246
        СМИ узнали о возможной серии отставок глав регионов России

        СМИ узнали о возможной серии отставок глав регионов России

        7:01   25 Сентября 2017
        12612
        Parada ponosa: как в Белграде проходил марш ЛГБТ-сообщества

        Parada ponosa: как в Белграде проходил марш ЛГБТ-сообщества

        13:26   24 Сентября 2017
        11589