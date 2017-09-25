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Политика
Пентагон объяснил, что представляет собой «пособие по войне с Россией»
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    Пентагон объяснил, что представляет собой «пособие по войне с Россией»

    10:26  25 Сентября 2017
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    Пентагон объяснил, что представляет собой «пособие по войне с Россией»

    Вашингтон, 25 сентября. Пособие о ВС России, выпущенное в декабре прошлого года, не имеет никакого отношения к проводимой американскими властями госполитике и не является официальным документом. Об этом заявил представитель пресс-службы Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

    Сотрудник министерства обороны США напомнил, что при ведомстве существуют военные колледжи, исследовательские центры и прочие институты, изучающие области, связанные с национальной безопасностью и обороной. Они публикуют работы для дополнения имеющейся базы, но эти материалы «вовсе необязательно представляют официальную политику правительства».

    «Справочник, о котором идет речь, — одна из таких работ», — цитирует его ТАСС.

    Рэнкин-Гэллоуэй уточнил, что такой же позиции придерживаются и авторы пособия. 

    Пентагон объяснил, что представляет собой «пособие по войне с Россией»

    Ранее в СМИ сообщалось, что в США были опубликованы 68-страничные методические указания по противостоянию «изменившейся тактике гибридной войны со стороны России». Больше всего американцев беспокоило развитие российских системы ракетной и ствольной артиллерии, радиоэлектронной борьбы и ПВО.

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    Автор: Борис Любимов
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