Пентагон объяснил, что представляет собой «пособие по войне с Россией»

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Вашингтон, 25 сентября. Пособие о ВС России, выпущенное в декабре прошлого года, не имеет никакого отношения к проводимой американскими властями госполитике и не является официальным документом. Об этом заявил представитель пресс-службы Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

Сотрудник министерства обороны США напомнил, что при ведомстве существуют военные колледжи, исследовательские центры и прочие институты, изучающие области, связанные с национальной безопасностью и обороной. Они публикуют работы для дополнения имеющейся базы, но эти материалы «вовсе необязательно представляют официальную политику правительства».

«Справочник, о котором идет речь, — одна из таких работ», — цитирует его ТАСС.

Рэнкин-Гэллоуэй уточнил, что такой же позиции придерживаются и авторы пособия.

Ранее в СМИ сообщалось, что в США были опубликованы 68-страничные методические указания по противостоянию «изменившейся тактике гибридной войны со стороны России». Больше всего американцев беспокоило развитие российских системы ракетной и ствольной артиллерии, радиоэлектронной борьбы и ПВО.