Алеппо: российские военные развернули мобильный госпиталь в поселке Телль-Асус

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Алеппо, 25 сентября. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии развернули госпиталь для оказания медицинской помощи населению провинции Алеппо.

Пресс-служба министерства обороны России сообщает, что военные медики развернули мобильный госпиталь в населенном пункте Телль-Асус провинции Алеппо, практика работы в данном регионе показывает, что чаще всего местные жители обращаются к врачам с такими проблемами, как обезвоживание, инфекции и заболевания желудочно-кишечного тракта.

Отмечается, что в госпиталь привозят много детей и пожилых людей. Многие дети прибывают с ангиной. Начальник медицинского отряда специального назначения Антон Смирнов подчеркнул, что ближайшая от поселка аптека расположена в двадцати километрах, каждый обратившийся житель получает необходимый набор лекарственных препаратов.