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Экономика
Орешкин прогнозирует рост инфляции к концу года
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    Орешкин прогнозирует рост инфляции к концу года

    10:18  25 Сентября 2017  /обновлено: 10:35  25 Сентября 2017
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    Орешкин прогнозирует рост инфляции к концу года

    Москва, 25 сентября. Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что ВВП России в августе вырос на 2,3%. По его словам, к концу 2017 года инфляция в России составит 3,2% при росте ВВП чуть более 2%.

    «В настоящее время мы видим снижение динамики инфляции, сейчас инфляция 3,1%, мы ожидаем, что к концу года будет 3,2%, потом постепенно вернется на 4%, целевой уровень Банка России», — заявил он в ходе выступления на конференции региональных менеджеров Внешэкономбанка.

    Напомним, ранее Орешкин в ходе встречи с президентом России сообщил о положительной в целом динамике несырьевого экспорта. В свою очередь, Владимир Путин призвал сохранить рост экономики России в условиях внешних ограничений

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #орешкин #ввп
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