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Украина
Кондолиза Райс объяснила Киеву, как вернуть Донбасс и не спровоцировать новый конфликт
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    Кондолиза Райс объяснила Киеву, как вернуть Донбасс и не спровоцировать новый конфликт

    10:20  25 Сентября 2017
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    Кондолиза Райс объяснила Киеву, как вернуть Донбасс и не спровоцировать новый конфликт

    Вашингтон, 25 сентября. Экс-глава американской дипломатии Кондолиза Райс объяснила Киеву, что необходимо сделать для того, чтобы избежать новых конфликтов и добиться возвращения Донбасса в состав Украины без насилия. В качестве примера Райс привела историю воссоединения Германии.

    Экс-глава Госдепа указала на то, что сейчас Украина находится в крайне тяжелой внутриполитической ситуации, ее экономика в кризисе, а жители страдают от разрухи и коррупции. В этих условиях Киев должен приложить все усилия для «построения экономики, борьбы с коррупцией и мудрого управления» — в противном случае жителям востока Украины никогда не захочется стать украинцами.

    Кондолиза Райс объяснила Киеву, как вернуть Донбасс и не спровоцировать новый конфликт

    «То, что вы действительно можете сегодня сделать  — это добиться хорошего управления страной, — подчеркнула Райс, указывая, что ситуация в Донбассе сейчас Киеву неподконтрольна. — Если вы это сделаете, Украина окажется достаточно сильной для того, чтобы люди на востоке страны почувствовали себя украинцами и реинтеграция страны не создаст новых острых конфликтов».

    Напомним, после киевского Евромайдана и государственного переворота экономическая ситуация на Украине значительно ухудшилась. Первыми на себе ухудшение ситуации почувствовали самые незащищенные слои украинского населения — уже вскоре после после переворота резко возросли тарифы на коммунальные услуги, а задолженность перед пенсионерами превысила размеры годового бюджета. Заявленные цели по ликвидации коррупции в стране реализовать не удалось, что начинают открыто признавать даже украинские министры. При этом все свободные деньги новая киевская власть направляла и продолжает направлять на укрепление вооруженных сил и продолжение вооруженного конфликта в Донбассе, фактически воюя с населением своей же страны.

    Кондолиза Райс объяснила Киеву, как вернуть Донбасс и не спровоцировать новый конфликт

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    Автор: Валентин Меликов
    #райс
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