«Крестовый поход» сил зла: Милонов объяснил рост популярности «Матильды»

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Скандал вокруг киноленты Алексея Учителя «Матильда» сделал фильм популярнее примерно в 10 раз, об этом свидетельствует статистика «Яндекса». В августе 2017 года информацию об этом произведении в поисковике запрашивали 343 тысячи человек, именем режиссера интересовались 62 тысячи пользователей сервиса.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил природу интереса граждан к данному фильму.



«Мне тоже интересна «Матильда». Мне она нравится. Я уверен, что большинство людей, которое посмотрит фильм, постигнет глубокое разочарование из-за низкого качества самой ленты. Но интерес к ней, безусловно, высок. Это «крестовый поход» сил зла против сил добра. «Крестовый поход» либералов, получивших инспирацию, последнее вдохновение. Мы не обсуждаем Николая, мы обсуждаем символы. И эта война – против символов и образов, благодаря ей либералы хотят восстановить атмосферу 80-х годов. Их борьба направлена против фундаментальных ценностей общества, разрушить которые очень тяжело. И «хихиканья» по поводу «Матильды» — это нормально. Это делают либо люди двуличные, либо непонимающие. Лента «Матильда» — это обычное, проходящее, никому не нужное произведение», — рассуждает Милонов.

Первый серьезный всплеск интереса произошел в ноябре 2016 года, тогда депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась в правоохранительные структуры с требованием проверить киноленту на наличие признаков экстремизма и оскорбления чувств верующих. По словам народной избранницы, у нее на руках есть результаты различных экспертиз, которые свидетельствуют о противоправности кинокартины. Также Поклонская утверждает, что создатели фильма использовали бюджетные средства на нецелевые нужды. Парламентарий настаивает, что деньги выделялись под иной сценарий.

«Матильду» уже посмотрел министр культуры РФ Владимир Мединский. Во время показа фильма с целью недопущения различного рода провокаций было организовано дежурство полицейских нарядов.

«Мы очень благодарны за то, как профессионально сработали органы МВД, оперативно отреагировали и на сами факты правонарушений, и на наше официальное обращение… Я уверен в том, что ситуация сейчас успокоится», — оценил действия правоохранительных структур Мединский.

Ранее был задержан лидер так называемого «Христианского государства» Александр Калинин. Следствие подозревает его в поджоге автомобиля Константина Добрынина, адвоката Алексея Учителя.