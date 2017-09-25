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«Крестовый поход» сил зла: Милонов объяснил рост популярности «Матильды»
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    «Крестовый поход» сил зла: Милонов объяснил рост популярности «Матильды»

    11:54  25 Сентября 2017
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    Кадр из фильма "Матильда"

    Скандал вокруг киноленты Алексея Учителя «Матильда» сделал фильм популярнее примерно в 10 раз, об этом свидетельствует статистика «Яндекса». В августе 2017 года информацию об этом произведении в поисковике запрашивали 343 тысячи человек, именем режиссера интересовались 62 тысячи пользователей сервиса. 
    Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил природу интереса граждан к данному фильму. 


    «Мне тоже интересна «Матильда». Мне она нравится. Я уверен, что большинство людей, которое посмотрит фильм, постигнет глубокое разочарование из-за низкого качества самой ленты. Но интерес к ней, безусловно, высок. Это «крестовый поход» сил зла против сил добра. «Крестовый поход» либералов, получивших инспирацию, последнее вдохновение. Мы не обсуждаем Николая, мы обсуждаем символы. И эта война – против символов и образов, благодаря ей либералы хотят восстановить атмосферу 80-х годов. Их борьба направлена против фундаментальных ценностей общества, разрушить которые очень тяжело. И «хихиканья» по поводу «Матильды» — это нормально. Это делают либо люди двуличные, либо непонимающие. Лента «Матильда» — это обычное, проходящее, никому не нужное произведение», — рассуждает Милонов. 

    «Крестовый поход» сил зла: Милонов объяснил рост популярности «Матильды»

    Первый серьезный всплеск интереса произошел в ноябре 2016 года, тогда депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась в правоохранительные структуры с требованием проверить киноленту на наличие признаков экстремизма и оскорбления чувств верующих. По словам народной избранницы, у нее на руках есть результаты различных экспертиз, которые свидетельствуют о противоправности кинокартины. Также Поклонская утверждает, что создатели фильма использовали бюджетные средства на нецелевые нужды. Парламентарий настаивает, что деньги выделялись под иной сценарий. 

    «Крестовый поход» сил зла: Милонов объяснил рост популярности «Матильды»

     «Матильду» уже посмотрел министр культуры РФ Владимир Мединский. Во время показа фильма с целью недопущения различного рода провокаций было организовано дежурство полицейских нарядов.

    «Мы очень благодарны за то, как профессионально сработали органы МВД, оперативно отреагировали и на сами факты правонарушений, и на наше официальное обращение… Я уверен в том, что ситуация сейчас успокоится», — оценил действия правоохранительных структур Мединский.

    Ранее был задержан лидер так называемого «Христианского государства» Александр Калинин. Следствие подозревает его в поджоге автомобиля Константина Добрынина, адвоката Алексея Учителя. 

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    Автор: Михаил Блинов
    #милонов #матильда
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