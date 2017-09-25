Анкара не признает любой итог референдума в Иракском Курдистане

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Анкара, 25 сентября. Анкара заявила, что не признает любые итоги референдума в Иракском Курдистане. Его исход не будет иметь законной силы для Турции, подчеркнули в министерстве иностранных дел страны.

В распространенном заявлении подчеркивается, данная инициатива не имеет законного основания и нелегитимна с точки зрения международного права и конституции Ирака.

Кроме того, в турецком МИДе подчеркнули, что власти Турции не позволят «радикалам и террористам» воспользоваться ситуацией после референдума и поставить под угрозу безопасность страны.

Как сообщалось ранее, в понедельник в Иракском Курдистане проходит референдум о независимости. Участки для голосования начали свою работу.

