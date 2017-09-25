Это первый шаг: эксперт о последствиях референдума о независимости Курдистана в Ираке

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Любой итог референдума в Иракском Курдистане не будет иметь никакой политической силы для официальной Анкары, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Турции. Но это первый шаг к тому, чтобы курды на Ближнем Востоке всерьез задумались о своей независимости, поднимется настоящая волна, считает политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Сотниченко.

‍На территории Иракского Курдистана стартовал референдум по вопросу независимости региона от Ирака. Избирательные участки начали работу в 8 утра по местному времени (совпадает с Москвой) в школах, больницах, администрациях и на некоторых участках передовых позиций отрядов курдского ополчения пешмерга. Стоит сразу подчеркнуть, что официальные власти Ирака голосование не призывают, а сам референдум называют антиконституционным. Против мероприятия также высказываются соседние государства — Турция и Иран, где также проживают крупные курдские диаспоры.

«Против референдума в регионе выступают все, потому что опасаются курдского сепаратизма у себя на территории. В целом, о реальных успехах референдума можно будет говорить тогда, когда его признают какие-нибудь другие государства, но пока о своей реальной поддержке высказался только Израиль. В целом, я думаю, что и США напрямую поддерживать референдум не будут, то есть признание этого государства затянется еще на долгие годы. Будет прецедент, похожий на Косово, хотя это первый шаг к тому, чтобы курды на Ближнем Востоке стали всерьез задумываться о своей независимости. Поднимется волна», — считает российский политический аналитик.

По его мнению, турецкие, сирийские и даже иранские курды будут пытаться использовать результаты голосования в Ираке в качестве отправной точки в борьбе за свою независимость. Однако пока нельзя говорить о том, что вскоре будет сформировано единое курдское государство, слишком велики противоречия между сторонниками независимости в Ираке и курдами Турции и Сирии.

«Кстати, для США было бы выгодным появление нового государства на Ближнем Востоке. Курды ведь фактически получили автономию благодаря финансовой и материальной поддержке Вашингтона. Тем не менее Соединенные Штаты не хотят портить отношения с Анкарой и с правительством в Багдаде. Поэтому формально они поддерживать референдум не будут, признавать курдское правительство в качестве независимого — тоже», — заключил Сотниченко.

Вашингтон мог бы согласиться на независимость Курдистана, однако это станет возможным лишь в том случае, если американские политики будут уверены в возможности использования этой территории в качестве антииранского военного плацдарма. К слову, эти планы не соответствует интересам самих курдов, ведь целый сегмент их кланов поддерживает с Ираном очень тесные отношения.

Напомним, Иракский Курдистан — неофициальное название автономного района Ирака, где основную часть жителей составляют этнические курды. Регион имеет статус широкой автономии, однако курды на протяжении многих лет выступают за создание собственного независимого государства.