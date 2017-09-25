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Политика
Путин и Эрдоган проведут телефонные переговоры по Сирии
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    Путин и Эрдоган проведут телефонные переговоры по Сирии

    10:00  25 Сентября 2017
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    Путин и Эрдоган проведут телефонные переговоры по Сирии

    Москва, 25 сентября. В понедельник президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонные переговоры. 

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что стороны обсудят визит Путина в турецкую столицу, где 28 будет проведена важнейшая встреча, в ходе которой лидеры двух государств рассмотрят вопрос о проведении референдума о независимости в Курдистане и Сирийской республике. Кроме того, проработка деталей взаимодействия по средствам противоракетной обороны С-400 также станет важной темой в диалоге.

    Уточняется, что тема борьбы с терроризмом в Сирии прозвучит в ходе дистанционной и личной встречи Путина и Эрдогана. Президенты России также обсудят введение зон деэскалации в сирийском Идлибе.

    Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу высоко отозвался о предстоящей встрече Путина и Эрдогана.

     


     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #россия #турция #эрдоган
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