Полгода в СИЗО: за что судят студента Аверианова

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После того, как 21-летнему Луке Аверианове в очередной раз продлили меру пресечения в виде содержания в следственном изоляторе, общее время, проведенное в СИЗО, будет насчитывать уже восемь месяцев. Студент одного из петербургских вузов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Такова формулировка, которую органы следствия Петроградского района Санкт-Петербурга представили в суд. Неофициальную версию, почему молодой человек столь длительное время содержится под арестом, охотно озвучивает Федеральному агентству новостей адвокат Луки — Павел Лепшин.

«Уникальность данного дела в том, что мой подзащитный под стражей уже полгода за преступление, которого не было. На сегодняшний день в основе дела лежит сделка, и все стороны удовлетворены результатом, и лишь мой подзащитный, который не имел отношения к этой сделке, находится под стражей. Все стороны этой сделки утверждают, что не было обмана. Но следствие говорит, что он якобы обманул при продаже автомобиля: покупатель передал деньги, и это единственное что он сделал — передал деньги, взял от одного и передал другому. Якобы он их передал не все, и часть оставил себе. Хотя факты свидетельствуют об обратном. И об этом говорит сам потерпевший. И мой подзащитный, который, между прочим, болен серьезно, сейчас под стражей. С единственной целью — уговорить его сознаться в том, в чем следствие считает его вину», — пояснил Павел Лепшин.

Вся история, из-за которой Лука попал в изолятор, произошла весной этого года. Один человек захотел продать подержанную иномарку, второй ее купить. Ничего необычного — банальная история. Все участники этой сделки были знакомы между собой. И покупатель знал, что деньги получит двумя частями. Однако после того, как получил первую часть суммы, от сделки вообще отказался и вернул полученные деньги. Но кто-то его надоумил сообщить в полицию, что его обманули, не отдав сразу все деньги. Мол, кто-то часть суммы присвоил. Учитывая, что в этой схеме Лукиан просто передавал деньги, и, наверное, самое важное, его отец — Эдуард Аверианов крепкий финансист, не трудно догадаться, что произошло дальше.

«Когда я впервые услышал об этом деле, я не поверил. Чтобы человек, который не совершал преступления, и к нему была применена мера пресечения наиболее суровая из всех возможных — это нонсенс. Я полагаю, что это обусловлено каким-то другими процессами, лежащими вне уголовного дела», — добавил адвокат.

Говоря о «других процессах», адвокат Павел Лепшин деликатно намекает на то, что процесс мог бы уже давно завершиться, в случае если бы Лука сознался в правонарушении. После чего получил бы условный срок. По словам адвоката, у него есть доказательства, что молодому человеку сторона обвинения уже предлагала подобную сделку со следствием. Но, будучи уверенным в своей невиновности, Лука Аверианов категорически отверг эту идею. Корреспондент ФАН присутствовал на процессе о продлении меры пресечения и увидел, какие аргументы привела майор юстиции, старший следователь Петроградского района Татьяна Холодилова, чтобы в очередной раз отправить студента Аверианова в СИЗО.

«У Лукиана Аверьянова нет постоянной прописки в Санкт-Петербурге, лишь временная, он зарегистрирован в Ульяновске. Учитывая семейное положение, у него достаточно средств, чтобы покинуть город», — заявила Татьяна Холодилова.

В свою очередь Эдуард Аверианов — отец обвиняемого — привел, казалось бы, «бронебойные» контраргументы. У Луки есть собственная квартира в Петербурге. Ульяновская прописка — давнишний факт, там живет его бабушка. Здесь в городе у него работа, учеба и, в конце концов, Аверианов-старший готов внести любой финансовый залог. Но судья Петроградского суда Артем Бродский посчитал, что доводы следователя весомее. И теперь уже до конца ноября 21-летний молодой человек проведет в следственном изоляторе.

«Я буду краток. По-моему, пришло время обратиться в соответствующие органы как: УСБ и Федеральную службу безопасности. Это просто беспредел какой-то», — отметил адвокат.

Чтобы понимать всю абсурдность данной ситуации ФАН констатирует факт, что в этой гражданско-правовой сделке при попытке купли-продаже автомобиля и последующем отказе от сделки на сегодняшний день все стороны не имеют друг к другу претензий. Даже представитель потерпевшей стороны заявила на суде, что содержание под стражей в СИЗО — это слишком сурово.