Правительство РФ ищет способы сохранить экологию Байкала

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Иркутск, 25 сентября. В российском правительстве подготовили законопроект, согласно которому предусматривается создание в Бурятии и Иркутской области полигонов по переработке отходов, от которых страдают берега озера Байкал.

Основная проблема Байкала — это соединение экологических и социально-экономических интересов, о чем говорил глава российского государства Владимир Путин в ходе совещания в Бурятии по актуальным проблемам сохранения озера.

Для того чтобы обеспечить сохранность леса, необходимо как минимум в два раза нарастить темпы его восстановления. Министерство природы РФ намерено создать в рамках ГЧП селекционные центры лесного семеноводства, сообщает «Парламентская газета».

Кроме того, ожидается, что этой осенью депутаты Госдумы примут закон о компенсационном восстановлении леса.

Однако бурятские власти не согласны с этой инициативой, поскольку сохранение «горельника» приведет к увеличению числа шелкопряда и других насекомых, которые вредят деревьям.