Сирия: видео уничтожения танка «Джебхат ан-Нусры» появилось в Сети

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Дамаск, 25 сентября. Видео и фото уничтожения боевого танка террористов запрещенной в РФ группировки «Фронт аль-Нусра» («Джебхат ан-Нусра») появилось в Сети.

Материалы опубликовал портал Farsnews.com. На снимках можно видеть, как войска САА уничтожают танк террористов в деревне Скик, расположенной к северу от провинции Хама.

Активную поддержку правительственным войскам Дамаска оказывают Воздушно-космические силы России. С начала антитеррористической операции в арабской стране военные самолеты ВКС РФ совершили более 30 тысяч боевых вылетов, уничтожив порядка 97 тысяч объектов террористов.

