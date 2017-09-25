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Украина
Украина потребовала от итальянского телеканала удалить карту с Крымом в составе России
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    Украина потребовала от итальянского телеканала удалить карту с Крымом в составе России

    9:55  25 Сентября 2017
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    Украина потребовала от итальянского телеканала удалить карту с Крымом в составе России

    Киев, 25 сентября. Официальный Киев выразил протест итальянской телекомпании в связи с размещением на сайте канала World Fashion Channel карты, на которой Крым показан частью Российской Федерации.

    Как заявили в украинском Нацсовете по телевидению и радиовещанию, сам факт размещения карты России с Крымом противоречит украинскому закону «Об информации», где указано, что распространяемая сведения не могут быть использованы для «призывов к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганды войны, насилия, жестокости», а также европейской конвенции о трансграничном телевидении, где сказано, что телепередачи «должны уважать достоинство человека и основные права других людей», а также «не должны чрезмерно выделять насилие или побуждать к расовой ненависти».

    Украина потребовала от итальянского телеканала удалить карту с Крымом в составе России

    Киевский медиарегулятор объявил итальянцам, что размещение карты само по себе является нарушением закона. Киев требует от World Fashion Channel срочно исправить «ошибку» и прекратить размещение на сайте «недостоверной информации».

    «В противном случае у Национального совета будет основание рассматривать зафиксированные нарушения норм законодательства как недружественное отношение к украинским зрителям и украинскому государству в целом», — сообщила пресс-служба украинского медиарегулятора.

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    Автор: Валентин Меликов
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