Россиянам могут запретить содержать опасных животных в домашних условиях

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Москва, 25 сентября. В России могут запретить содержать опасных животных в домашних условиях. Зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал готовит соответствующие поправки в законопроект об ответственном обращении с животными.

Так, парламентарий намерен внести в документ особый реестр, в котором будет прописано, какие породы собак могут содержаться в вольерах, какие- в квартирах, какие — в домах. По его мнению, что такие породы, как лайки и доги, не могут содержаться в квартире.

«Лайка не может жить в квартире — ей такая жизнь противопоказана, — отметил Фургал. — И для догов замкнутое пространство вредно».

Кроме того, чиновник призывает наложить запрет на содержание в квартирах опасных животных, таких, как питоны и крокодилы, сообщает «Парламентская газета».

Напомним, ранее в Государственную думу был внесен законопроект, предусматривающий запрет на выезд из РФ работодателей, которые задерживают выплату зарплаты.