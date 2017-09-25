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Общество
Россиянам могут запретить содержать опасных животных в домашних условиях
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    Россиянам могут запретить содержать опасных животных в домашних условиях

    9:30  25 Сентября 2017
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    Россиянам могут запретить содержать опасных животных в домашних условиях

    Москва, 25 сентября. В России могут запретить содержать опасных животных в домашних условиях. Зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал готовит соответствующие поправки в законопроект об ответственном обращении с животными.

    Так, парламентарий намерен внести в документ особый реестр, в котором будет прописано, какие породы собак могут содержаться в вольерах, какие- в квартирах, какие — в домах. По его мнению, что такие породы, как лайки и доги, не могут содержаться в квартире. 

    «Лайка не может жить в квартире — ей такая жизнь противопоказана, — отметил Фургал. — И для догов замкнутое пространство вредно».

    Кроме того, чиновник призывает наложить запрет на содержание в квартирах опасных животных, таких, как питоны и крокодилы, сообщает «Парламентская газета».

    Напомним, ранее в Государственную думу был внесен законопроект, предусматривающий запрет на выезд из РФ работодателей, которые задерживают выплату зарплаты.

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #животные
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