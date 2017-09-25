В Бундестаг попала пророссийская партия: эксперт подвел итоги выборов в Германии

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Альянсу ХДС/ХСС канцлера Ангелы Меркель удалось выиграть выборы в Бундестаг. Об этом передает ЦИК Германии после подсчета голосов на всех 299 избирательных округах. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок отметил, что в Бундестаг попала пророссийская партия.

33 процента

Сообщается, что ХДС/ХСС набрал 33 процента голосов. За Социал-демократическую партию Германии, которая заняла второе место, свои голоса отдали 20,5 процента немцев, что вообще является наихудшим показателем политического объединения. В свою очередь лидер движения Мартин Шульц заявил, что причина поражения на выборах кроется в том, что его объединение не смогло достучаться до своего традиционного избирателя.

Тройку победителей замыкает правая «Альтернатива для Германии», которая будет представлена в немецком парламенте впервые. За нее отдали голоса 12,6 процента граждан, которые пришли на участки.

Последние предсказуемые выборы

Станислав Бышок пояснил, что прошедшие выборы в бундестаг являются, пожалуй, последними предсказуемыми выборами в Германии. С самого начала было понятно, что первыми придут христианские демократы Меркель, которая сохранит пост канцлера, вторыми — социал-демократы Шульца с существенным отрывом, а дальше будут все остальные партии.

«Основных интриг было две: первая — насколько «просядут» голоса этих партий по сравнению с предыдущим голосованием, вторая — сколько голосов наберет молодая националистическая сила «Альтернатива для Германии», которой на прошлых выборах не хватило всего 0,3 процента, чтобы перешагнуть 5-процентный барьер. Интриги разрешились тем, что ХДС-ХСС «просели» аж на 9 процентов, правда, сохранив большинство, СДПГ — на 6 процентов, а «Альтернатива» выступила даже лучше, чем указывали экзит-полы. Социологи давали партии 10-12 процентов, а она набрала все 13 процентов, став третьей по популярности политической силой в стране, обогнав таких старожилов, как Свободные демократы и Зеленые, а также партию Левых (Die Linke)», — добавил Станислав Бышок.

По словам эксперта, при формальном сохранении положения дел с двумя доминирующими партиями, ХДС и СДПГ, приход в парламент Германии националистической партии впервые за многие десятилетия — это яркое проявление тех тектонических сдвигов, которые происходят в Евросоюзе. И «спасибо» здесь националисты должны сказать как финансовому кризису в еврозоне и наплыву агрессивных мигрантов из Африки и Азии, так и политике канцлера Ангелы Меркель. Она, во-первых, вела неправильную, с точки зрения многих немцев, монетарную политику, а, во-вторых, сама открыла двери для сотен тысяч «беженцев» (преимущественно почему-то крепких мужчин призывного возраста) из исламских стран.