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В Бундестаг попала пророссийская партия: эксперт подвел итоги выборов в Германии
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    В Бундестаг попала пророссийская партия: эксперт подвел итоги выборов в Германии

    9:56  25 Сентября 2017  /обновлено: 9:56  25 Сентября 2017
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    В Бундестаг попала пророссийская партия: эксперт подвел итоги в Германии

    Альянсу ХДС/ХСС канцлера Ангелы Меркель удалось выиграть выборы в Бундестаг. Об этом передает ЦИК Германии после подсчета голосов на всех 299 избирательных округах. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок отметил, что в Бундестаг попала пророссийская партия.

    33 процента

    Сообщается, что ХДС/ХСС набрал 33 процента голосов. За Социал-демократическую партию Германии, которая заняла второе место, свои голоса отдали 20,5 процента немцев, что вообще является наихудшим показателем политического объединения. В свою очередь лидер движения Мартин Шульц заявил, что причина поражения на выборах кроется в том, что его объединение не смогло достучаться до своего традиционного избирателя.

    В Бундестаг попала пророссийская партия: эксперт подвел итоги в Германии

    Тройку победителей замыкает правая «Альтернатива для Германии», которая будет представлена в немецком парламенте впервые. За нее отдали голоса 12,6 процента граждан, которые пришли на участки.

    Последние предсказуемые выборы

    Станислав Бышок пояснил, что прошедшие выборы в бундестаг являются, пожалуй, последними предсказуемыми выборами в Германии. С самого начала было понятно, что первыми придут христианские демократы Меркель, которая сохранит пост канцлера, вторыми — социал-демократы Шульца с существенным отрывом, а дальше будут все остальные партии.

    «Основных интриг было две: первая — насколько «просядут» голоса этих партий по сравнению с предыдущим голосованием, вторая — сколько голосов наберет молодая националистическая сила «Альтернатива для Германии», которой на прошлых выборах не хватило всего 0,3 процента, чтобы перешагнуть 5-процентный барьер. Интриги разрешились тем, что ХДС-ХСС «просели» аж на 9 процентов, правда, сохранив большинство, СДПГ — на 6 процентов, а «Альтернатива» выступила даже лучше, чем указывали экзит-полы. Социологи давали партии 10-12 процентов, а она набрала все 13 процентов, став третьей по популярности политической силой в стране, обогнав таких старожилов, как Свободные демократы и Зеленые, а также партию Левых (Die Linke)», — добавил Станислав Бышок.

    В Бундестаг попала пророссийская партия: эксперт подвел итоги в Германии

    По словам эксперта, при формальном сохранении положения дел с двумя доминирующими партиями, ХДС и СДПГ, приход в парламент Германии националистической партии впервые за многие десятилетия — это яркое проявление тех тектонических сдвигов, которые происходят в Евросоюзе. И «спасибо» здесь националисты должны сказать как финансовому кризису в еврозоне и наплыву агрессивных мигрантов из Африки и Азии, так и политике канцлера Ангелы Меркель. Она, во-первых, вела неправильную, с точки зрения многих немцев, монетарную политику, а, во-вторых, сама открыла двери для сотен тысяч «беженцев» (преимущественно почему-то крепких мужчин призывного возраста) из исламских стран.

    «Не будучи ни в коем случае радикальной или экстремистской партией, «Альтернатива для Германии» играет роль мальчика из известной сказки про голого короля, задавая простые вопросы: извините, а зачем нашей стране все эти замечательные люди? А почему бы нам не начать снова контролировать наши границы? Мы хотим, чтобы Германия оставалась Германией или мы хотим превратить нашу родину в арабскую страну, где немцы будут в положении меньшинства? Может, хватит мультикультурализма и толерантности? К слову сказать, «Альтернатива» — партия пророссийская, выступает за немедленное снятие с нашей страны санкций, а ее представители посещали Крым и даже Донбасс», — заключил Станислав Бышок.

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    Автор: Илья Муромский
    #выборы #меркель #германия #бышок #альтернатива для германии
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