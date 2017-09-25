Болотов утвержден главой правительства Иркутской области
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Иркутск, 25 сентября. Руслан Болотов утвержден качестве председателя правительства Иркутской области и первого вице-губернатора. Соответствующее решение приняли депутаты Законодательного собрания Иркутской области.
Кандидат был выбран по результатам тайного голосования, о чем говорится в сообщении пресс-службы Заксобрания.
«По итогам голосования за кандидатуру Руслана Болотова проголосовали 34 депутата, против — шесть, один из голосовавших воздержался», — сообщает пресс-служба.
Напомним, ранее генерал-майор Юрий Кулик возглавил ГУ МВД РФ по Нижегородской области.