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Общество
Болотов утвержден главой правительства Иркутской области
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    Болотов утвержден главой правительства Иркутской области

    9:15  25 Сентября 2017
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    Болотов утвержден главой правительства Иркутской области

    Иркутск, 25 сентября. Руслан Болотов утвержден качестве председателя правительства Иркутской области и первого вице-губернатора. Соответствующее решение приняли депутаты Законодательного собрания Иркутской области.

    Кандидат был выбран по результатам тайного голосования, о чем говорится в сообщении пресс-службы Заксобрания.

    «По итогам голосования за кандидатуру Руслана Болотова проголосовали 34 депутата, против — шесть, один из голосовавших воздержался», — сообщает пресс-служба. 

    Напомним, ранее генерал-майор Юрий Кулик возглавил ГУ МВД РФ по Нижегородской области. 

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    Автор: Тимур Румянцев
    #иркутская область
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