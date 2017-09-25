Труп зверски избитой гражданки Украины нашли в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 25 сентября. Труп избитой гражданки Украины обнаружили в Ленинградской области.

По информации Федерального агентства новостей, в минувшую субботу в 04.30 в Ленинградской области в СНТ «Магистраль» в снимаемом под наем садовом доме с ссадинами и гематомами различных частей тела найден труп гражданки Украины 1969 года рождения.

Известно, что у женщины не было регистрации.

В настоящее время труп направлен в морг для установления причины смерти.