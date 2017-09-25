Полиция задержала у Белого дома мужчину с арсеналом оружия в машине

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Вашингтон, 25 сентября. Полиция задержала у Белого дома мужчину, в автомобиле которого были найдены несколько винтовок и пистолетов, а также три ножа.

Как передает CNN, задержанный планировал попасть в президентскую администрацию. Отмечается, что нарушитель был замечен сотрудниками спецслужб утром на пересечении 17-й улицы и Пенсильвании-авеню. Он при свидетелях справлял нужду. Позже подозреваемый рассказал, что направляется в Белый дом и хочет встретиться с директором АНБ Майклом Роджерсом и с министром обороны станы Джеймсом Мэттисом.

В его целях, по данным полиции, было посоветоваться с политиками о «пропавших зарплатных чеках и о том, как достать чип из головы».