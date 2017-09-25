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Референдум о независимости Курдистана стартовал в Ираке
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    Референдум о независимости Курдистана стартовал в Ираке

    8:46  25 Сентября 2017
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    Референдум о независимости Курдистана стартовал в Ираке

    Эрбиль, 25 сентября. Сегодня в Иракском Курдистане начался референдум о независимости, в ходе которого население региона должно дать ответ — хотят ли они выделения Курдистана в качестве отдельного государства.

    Ранее, напомним, лидер курдского меньшинства в Ираке Масуд Барзани объявил, что курдский народ не откажется от проведения референдума о независимости, несмотря на возражения со стороны правительства Ирака, а также острую реакцию со стороны соседей — Турции и Ирана.

    Референдум о независимости Курдистана стартовал в Ираке

    На референдуме население Курдского автономного района должно дать ответ на вопрос: «Хотите ли вы, чтобы регион Курдистан и курдские территории за его пределами стали независимым государством?» Для голосования на референдуме зарегистрировались 5,3 млн человек.

    Напомним, по иракской конституции 2005 года, введенной после свержения Саддама Хуссейна, курды получили широкие права автономии, включая право на собственное законодательство и создание вооруженных сил. После кровавой войны против террористов «Исламского государства» (запрещено в России) курдские лидеры объявили, что Курдистан более не вернется в состав Ирака.

    Референдум о независимости Курдистана стартовал в Ираке

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    Автор: Валентин Меликов
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