Пентагон открестился от методички по войне с Россией

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Вашингтон, 25 сентября. Представитель пресс-службы военного ведомства США Адриан Рэнкин-Гэллоуэй прокомментировал информацию о методичке по войне с Российской Федерацией.

По словам представителя Пентагона, данные инструкции якобы «не являются официальным документом и не имеют никакого отношения к государственной политике США», сообщает АиФ.

Он подчеркнул, что эта методичка является своего рода справочником, который составило одно из учреждений оборонного ведомства.

Рэнкин-Гэллоуэй отметил, что при Пентагоне есть огромное количество военных колледжей и аналитических центров, которые проводят исследования в военной области, после чего пишут разные статьи.

«Справочник, о котором идет речь, одна из таких работ», — добавил он.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Пентагон выпустил пособие по ведению войны с Россией.