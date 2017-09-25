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Пентагон открестился от методички по войне с Россией
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    Пентагон открестился от методички по войне с Россией

    8:37  25 Сентября 2017
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    Пентагон открестился от методички по войне с Россией

    Вашингтон, 25 сентября. Представитель пресс-службы военного ведомства США Адриан Рэнкин-Гэллоуэй прокомментировал информацию о методичке по войне с Российской Федерацией. 

    По словам представителя Пентагона, данные инструкции якобы «не являются официальным документом и не имеют никакого отношения к государственной политике США», сообщает АиФ.

    Он подчеркнул, что эта методичка является своего рода справочником, который составило одно из учреждений оборонного ведомства.

    Рэнкин-Гэллоуэй отметил, что при Пентагоне есть огромное количество военных колледжей и аналитических центров, которые проводят исследования в военной области, после чего пишут разные статьи.

    Пентагон открестился от методички по войне с Россией

    «Справочник, о котором идет речь, одна из таких работ», — добавил он.

    Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Пентагон выпустил пособие по ведению войны с Россией. 

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    Автор: Дана Балан
    #россия #сша #пентагон #пособие #методичка
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