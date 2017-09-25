Водителей Хакасии предупредили о мокром снеге и гололедице на дорогах 

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Красноярск, 25 сентября. Управление МЧС по Республике Хакасия сообщило, что сегодня на территории региона возможны мокрый снег и гололедица. Водителей особо предупреждают об осторожности на дорогах.

Ранее из-за первого снега была перекрыта федеральная трасса Р-257 «Енисей». Движение по автостраде было восстановлено только ночью, после того, как погода улучшилась. В дальнейшем, однако, ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать скорости 18 метров в секунду, сильные осадки и заморозки, способные превратить дороги в каток. Всем водителям рекомендовано воздержаться от поездок, а в дороге принимать все меры безопасности.