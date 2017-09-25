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Происшествия
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Общество
Стали известны дата и место похорон погибшего в Сирии генерал-лейтенанта Асапова
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    Стали известны дата и место похорон погибшего в Сирии генерал-лейтенанта Асапова

    8:27  25 Сентября 2017
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    Стали известны дата и место похорон погибшего в Сирии генерал-лейтенанта Асапова

    Уссурийск, 25 сентября. Погибший в Сирийской Арабской Республике российский генерал-лейтенант Валерий Асапов, который с августа минувшего года руководил 5-й армией Восточного военного округа, будет похоронен в Москве. Об этом в понедельник сообщил представитель Уссурийского городского округа.

    По словам представителя, 27 сентября в 13.00 по местному времени (06.00 по московскому) в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Уссурийске состоится панихида.

    «Похоронят генерал-лейтенанта в Москве», — передает РИА Новости

    Напомним, Асапов находился на командном пункте сирийских войск, которые ведут военные действия в районе сирийского города Дейр эз-Зор. В результате минометного обстрела террористов ИГ (группировка запрещена в России) военный получил смертельное ранение.  

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    Автор: Дана Балан
    #россия #сирия #игил #дейр эз-зор #асапов
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