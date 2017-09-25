В Домодедово отказались обслуживать самолеты «ВИМ-Авиа» в долг

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Москва, 25 сентября. Аэропорт Домодедово не будет обслуживать «ВИМ-Авиа» в долг, самолеты авиакомпании смогут получать топливо лишь до понедельника включительно. Об этом со ссылкой на источники сообщают «Ведомости».

По данным издания, в пятницу и субботу самолеты авиакомпании обслуживались только после того, как «Татнефть» предоставила гарантийное письмо об оплате топлива. Источник сообщил «Ведомостям», что авиакомпания должна аэропорту порядка 500 млн рублей.

Издание отмечает, что «ВИМ-Авиа» на прошлой неделе обратилась к властям с просьбой о предоставлении госгарантий по кредитам. Просьбу с предложением «проработать» перенаправили в Минтранс.