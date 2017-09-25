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Происшествия
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Происшествия
Автобус протаранил две легковушки в Ульяновской области, две девушки погибли
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    Автобус протаранил две легковушки в Ульяновской области, две девушки погибли

    8:08  25 Сентября 2017
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    Автобус протаранил две легковушки в Ульяновской области, две девушки погибли

    Ульяновск, 25 сентября. Видео жуткого дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в Ульяновской области появилось в Сети. 

    По словам очевидцев трагедии, смертельное ДТП случилось в минувшее воскресенье примерно в 19.00. Согласно имеющимся данным, Toyota Camry протаранила пассажирский автобус, который перелетел через отбойник и врезался в Lada Priora и «ВАЗ-2113».

    По предварительным данным, две девушки, которые находились в салоне Lada Priora, погибли на месте, сообщает «Политэксперт».

    Автобус протаранил две легковушки в Ульяновской области, две девушки погибли

    В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. 

    Ранее стало известно, что легковой автомобиль разорвало на части в жутком ДТП в Барнауле. 

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    Автор: Дана Балан
    #дтп #ульяновск
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