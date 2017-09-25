Автобус протаранил две легковушки в Ульяновской области, две девушки погибли

В Избранное

Ульяновск, 25 сентября. Видео жуткого дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в Ульяновской области появилось в Сети.

По словам очевидцев трагедии, смертельное ДТП случилось в минувшее воскресенье примерно в 19.00. Согласно имеющимся данным, Toyota Camry протаранила пассажирский автобус, который перелетел через отбойник и врезался в Lada Priora и «ВАЗ-2113».

По предварительным данным, две девушки, которые находились в салоне Lada Priora, погибли на месте, сообщает «Политэксперт».

В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее стало известно, что легковой автомобиль разорвало на части в жутком ДТП в Барнауле.