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Общество
Опрос показал, что более половины россиян не имеет накоплений
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    Опрос показал, что более половины россиян не имеет накоплений

    8:10  25 Сентября 2017
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    Опрос показал, что более половины россиян не имеет накоплений

    Москва, 25 сентября. В ходе исследования Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) респондентам задавали вопрос о том, какое количество денег они считают необходимым для счастья — и сравнивали эту цифру с их текущим имущественными положением. 

    Как оказалось, у более чем половины россиян нет никаких накоплений — 63% не имеют возможности откладывать деньги на черный день. Примерно треть россиян имеет накопления, причем большинство из них держат деньги в банках. Лучшим способом хранения крупных сбережений почти половина граждан считает недвижимость, а 14% готовы вкладывать средства в золото и драгоценности.

    Опрос показал, что более половины россиян не имеет накоплений

    Как отмечают «Известия», большинство россиян считают, что их материальные проблемы решил бы доход на уровне в 105 тысяч рублей и выше — такой ответ дали 89% участников исследования. Серьезными накоплениями, при этом, россияне считают сумму в 398 тысяч рублей.

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    Автор: Валентин Меликов
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