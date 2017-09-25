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Политика
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Политика
Хама: боевики ИГИЛ атаковали гражданских лиц в городе Аль-Саламия
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    Хама: боевики ИГИЛ атаковали гражданских лиц в городе Аль-Саламия

    7:54  25 Сентября 2017
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    Хама: боевики ИГИЛ атаковали гражданских лиц в городе Аль-Саламия

    Бейрут, 25 сентября. Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» осуществили ракетный обстрел по гражданским в городе Аль-Саламия, что в Хаме.

    Как сообщает Al-Masdar News, были убиты и ранены гражданские лица.

    Инцидент произошел накануне. Боевики ИГ атаковали мирных жителей в восточной части провинции Хама. Атака была неизбирательной, ракетный огонь не был направлен против каких-либо конкретных военных целей. Отмечается, что снаряды падали на жилые районы города.

    По предварительным данным, в результате ракетной атаки погибли, по меньшей мере, четверо гражданских лиц и ранены еще четыре человека.

    Хама: боевики ИГИЛ атаковали гражданских лиц в городе Аль-Саламия

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    Автор: Алия Садыкова
    #сирия #иг #хама #игил #аль-саламия
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