Хама: боевики ИГИЛ атаковали гражданских лиц в городе Аль-Саламия

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Бейрут, 25 сентября. Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» осуществили ракетный обстрел по гражданским в городе Аль-Саламия, что в Хаме.

Как сообщает Al-Masdar News, были убиты и ранены гражданские лица.

Инцидент произошел накануне. Боевики ИГ атаковали мирных жителей в восточной части провинции Хама. Атака была неизбирательной, ракетный огонь не был направлен против каких-либо конкретных военных целей. Отмечается, что снаряды падали на жилые районы города.

По предварительным данным, в результате ракетной атаки погибли, по меньшей мере, четверо гражданских лиц и ранены еще четыре человека.