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Нигматуллин рассказал о причинах неудачного старта «Амкара» в нынешнем сезоне
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    Нигматуллин рассказал о причинах неудачного старта «Амкара» в нынешнем сезоне

    7:57  25 Сентября 2017
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    Нигматуллин рассказал о причинах неудачного старта «Амкара» в нынешнем сезоне

    Пермь, 25 сентября. Один из лидеров футбольного клуба «Амкар» голкипер Артур Нигматуллин рассказал, почему пермяки неудачно стартовали в нынешнем сезоне чемпионата России. 

    По словам 26-летнего вратаря, все соперники разбирают их игру, регулярно смотрят на них, а также понимают, что Пермь делает акцент на обороне, пишут «Известия»

    «Я не могу сказать, что в этом сезоне мы кому-то проиграли вчистую. Даже с «Зенитом» и ЦСКА были шансы сыграть вничью и победить. Имели свои два-три момента, но не реализовали их, а затем пропускали атаки соперников», — рассказал Нигматуллин. 

    Вратарь напомнил, что у сине-бело-голубых в игре с «Амкаром» был всего один голевой момент, который достиг цели. По его мнению, в играх с лидерами чемпионата пермяки играют не хуже. 

    Все дело в том, добавил Нигматуллин, что в футболе также важна удача. 

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    Автор: Дана Балан
    #пермь #амкар #нигматуллин
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