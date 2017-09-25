Нигматуллин рассказал о причинах неудачного старта «Амкара» в нынешнем сезоне

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Пермь, 25 сентября. Один из лидеров футбольного клуба «Амкар» голкипер Артур Нигматуллин рассказал, почему пермяки неудачно стартовали в нынешнем сезоне чемпионата России.

По словам 26-летнего вратаря, все соперники разбирают их игру, регулярно смотрят на них, а также понимают, что Пермь делает акцент на обороне, пишут «Известия».

«Я не могу сказать, что в этом сезоне мы кому-то проиграли вчистую. Даже с «Зенитом» и ЦСКА были шансы сыграть вничью и победить. Имели свои два-три момента, но не реализовали их, а затем пропускали атаки соперников», — рассказал Нигматуллин.

Вратарь напомнил, что у сине-бело-голубых в игре с «Амкаром» был всего один голевой момент, который достиг цели. По его мнению, в играх с лидерами чемпионата пермяки играют не хуже.

Все дело в том, добавил Нигматуллин, что в футболе также важна удача.