Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Чикунгунья в Италии

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Москва, 25 сентября. Роспотребнадзор предупреждает российских туристов об ухудшении эпидемиологической ситуации по лихорадке Чикунгунья в Италии.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что на данный момент уже зафиксированы десять случаев заболевания лихорадкой в регионе Лацио. Ранее специалисты считали естественным районом распространения заболевания Африку, Мексику, Гватемалу, а также Индию и Юго-Восточную Азию.

Роспотребнадзор напоминает, что за последние годы было зафиксировано несколько случаев заражения лихорадкой в Европе.