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Происшествия
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Общество
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Чикунгунья в Италии
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    Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Чикунгунья в Италии

    7:43  25 Сентября 2017
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    Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Чикунгунья в Италии

    Москва, 25 сентября. Роспотребнадзор предупреждает российских туристов об ухудшении эпидемиологической ситуации по лихорадке Чикунгунья в Италии.

    Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

    Отмечается, что на данный момент уже зафиксированы десять случаев заболевания лихорадкой в регионе Лацио. Ранее специалисты считали естественным районом распространения заболевания Африку, Мексику, Гватемалу, а также Индию и Юго-Восточную Азию.

    Роспотребнадзор напоминает, что за последние годы было зафиксировано несколько случаев заражения лихорадкой в Европе.

    Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Чикунгунья в Италии

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    Автор: Алия Садыкова
    #италия #чикунгунья #лихорадка
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