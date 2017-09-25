Обманутые дольщики из Красноярска обратились к Путину за помощью

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Красноярск, 25 сентября. Обманутые дольщики из Красноярска, которые продолжают свою акцию перед зданием правительства Красноярского края, записали обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в решении их проблемы. Как отмечают в инициативной группе дольщиков, в одном только Красноярске около трех тысяч человек не смогли получить жилье из-за проблем у застройщика.

«Мы записали обращение к Путину. Главное требование – помочь в достройке наших домов. Обращение будет направлено по официальным каналам в администрацию главы государства, Госдуму, правоохранительные органы», — объявил председатель краевой общественной организации дольщиков Евгений Шиховцев.

Как отмечает РИА Новости, дольщики установили девять палаток на газоне перед зданием правительства Красноярского края, и намерены продолжать свою акцию как минимум до 28 сентября — на этот день назначено заседание профильного комитета в краевом заксе. Ранее краевое правительство выдвинуло свой проект по завершению строек, однако дольщики усомнились в его эффективности.