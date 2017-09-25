В Сети появились фото с места ДТП в Кургане, с которого сбежали водитель с пассажиркой

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Курган, 25 сентября. Нетрезвый молодой человек врезался в столб и покинул место ДТП с пассажиркой в Кургане. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщают очевидцы происшествия.

ДТП произошло в ночь на 24 сентября. Отечественный универсал «ВАЗ-2107» врезался в мачту городского освещения. После ДТП водитель попытался завести автомобиль, после чего вместе с пассажиркой покинул место ДТП. По свидетельствам очевидцев, молодым людям было по 18-19 лет, возможно, молодые люди были пьяны. На месте ДТП они оставили пакет с различными алкогольными напитками, сообщает пользователь паблика «Инцидент | Курган».

Напомним, ранее сообщалось о падении с моста автомобиля в Архангельской области. В момент аварии в машине находились шесть человек, включая троих детей. В результате ДТП погибли два несовершеннолетних пассажира автомобиля, сообщает Газета.ru.