Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
Полиция задержала у Белого дома мужчину с арсеналом оружия в машине
Происшествия
В Сети появились фото с места ДТП в Кургане, с которого сбежали водитель с пассажиркой
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Сети появились фото с места ДТП в Кургане, с которого сбежали водитель с пассажиркой

    7:36  25 Сентября 2017
    207

    В Сети появились фото с места ДТП в Кургане, с которого сбежали водитель с пассажиркой

    Курган, 25 сентября. Нетрезвый молодой человек врезался в столб и покинул место ДТП с пассажиркой в Кургане. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщают очевидцы происшествия.

    ДТП произошло в ночь на 24 сентября. Отечественный универсал «ВАЗ-2107» врезался в мачту городского освещения. После ДТП водитель попытался завести автомобиль, после чего вместе с пассажиркой покинул место ДТП. По свидетельствам очевидцев, молодым людям было по 18-19 лет, возможно, молодые люди были пьяны. На месте ДТП они оставили пакет с различными алкогольными напитками, сообщает пользователь паблика «Инцидент | Курган».

    В Сети появились фото с места ДТП в Кургане, с которого сбежали водитель с пассажиркой

    Напомним, ранее сообщалось о падении с моста автомобиля в Архангельской области. В момент аварии в машине находились шесть человек, включая троих детей. В результате ДТП погибли два несовершеннолетних пассажира автомобиля, сообщает Газета.ru.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Виталий Малясев
    #дтп #курган
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 99825

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29262

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42426

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22056

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8550
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        СМИ узнали о возможной серии отставок глав регионов России

        СМИ узнали о возможной серии отставок глав регионов России

        7:01   25 Сентября 2017
        10481
        Parada ponosa: как в Белграде проходил марш ЛГБТ-сообщества

        Parada ponosa: как в Белграде проходил марш ЛГБТ-сообщества

        13:26   24 Сентября 2017
        11417
        Лавров объяснил, почему США не нанесут удар по КНДР

        Лавров объяснил, почему США не нанесут удар по КНДР

        12:24   24 Сентября 2017
        12323
        Сирия: Минобороны РФ показало аэрофотосьемку занятых ИГ районов к северу от Дейр эз-Зора

        Сирия: Минобороны РФ показало аэрофотосьемку занятых ИГ районов к северу от Дейр эз-Зора

        12:05   24 Сентября 2017
        27982