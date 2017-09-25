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СМИ узнали про «российский след» в истории Трампа и чемпионов НБА
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    СМИ узнали про «российский след» в истории Трампа и чемпионов НБА

    7:30  25 Сентября 2017
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    СМИ узнали про «российский след» в истории Трампа и чемпионов НБА

    Нью-Йорк, 25 сентября. Издание The New Yorker разместило на своем сайте ироничную статью, в которой американский президент Дональд Трамп пригласил в Белый дом национальную команду России по баскетболу вместо чемпионов НБА минувшего сезона— «Голден Стэйт Уорриорз».

    В материале газеты отмечается, что лидер США решил пригласить российскую баскетбольную команду в Белый дом вместо «Голден Стэйт».

    Якобы, по словам Трампа, атакующий защитник чемпионов НБА Стефен Карри «в подметки не годится» российскому форварду Владимиру Ивлеву, передает RT

    Напомним, Трамп ранее передумал приглашать на ужин в Белый дом чемпионов НБА, потому что якобы Карри «сомневается в том, принимать ли приглашение». 

     

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    Автор: Дана Балан
    #сша #трамп #баскетбол #карри
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