СМИ узнали про «российский след» в истории Трампа и чемпионов НБА

В Избранное

Нью-Йорк, 25 сентября. Издание The New Yorker разместило на своем сайте ироничную статью, в которой американский президент Дональд Трамп пригласил в Белый дом национальную команду России по баскетболу вместо чемпионов НБА минувшего сезона— «Голден Стэйт Уорриорз».

.@BorowitzReport : Trump Invites Russian National Basketball Team to White House https://t.co/4zIZR0mevI pic.twitter.com/pOR1IBl5F9 — The New Yorker (@NewYorker) September 24, 2017

В материале газеты отмечается, что лидер США решил пригласить российскую баскетбольную команду в Белый дом вместо «Голден Стэйт».

Якобы, по словам Трампа, атакующий защитник чемпионов НБА Стефен Карри «в подметки не годится» российскому форварду Владимиру Ивлеву, передает RT.

Напомним, Трамп ранее передумал приглашать на ужин в Белый дом чемпионов НБА, потому что якобы Карри «сомневается в том, принимать ли приглашение».