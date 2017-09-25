Звезда «Евровидения-2016» Джамала раскритиковала украинские законы

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Киев, 25 сентября. Украинская певица Джамала, победившая на международном конкурсе «Евровидение-2016» с антироссийской песней «1944», раскритиковала законы в стране.

Как пишут западные СМИ, Сусанну Джамаладинову (Джамалу - прим.ред.) возмутили законы, касающиеся языковых ограничений. В эфире телеканала она заявила, что граждане Украины не должны вечно слушать «Два коляра» всего лишь потому, что песня на государственном языке.

Джамала отметила, что в мире много достойных песен на английском, украинском и русских языках. По ее словам, есть композиции высокого уровня.

Как пишет Газета.ru, украинская исполнительница прокомментировала ситуацию после того, как ее англоязычная песня с припевом на крымско-татарском языке «1944» также попала под запрет.