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Украина
Звезда «Евровидения-2016» Джамала раскритиковала украинские законы
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    Звезда «Евровидения-2016» Джамала раскритиковала украинские законы

    7:21  25 Сентября 2017
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    Звезда «Евровидения-2016» Джамала раскритиковала украинские законы

    Киев, 25 сентября. Украинская певица Джамала, победившая на международном конкурсе «Евровидение-2016» с антироссийской песней «1944», раскритиковала законы в стране.

    Как пишут западные СМИ, Сусанну Джамаладинову (Джамалу - прим.ред.) возмутили законы, касающиеся языковых ограничений. В эфире телеканала она заявила, что граждане Украины не должны вечно слушать «Два коляра» всего лишь потому, что песня на государственном языке.

    Джамала отметила, что в мире много достойных песен на английском, украинском и русских языках. По ее словам, есть композиции высокого уровня.

    Как пишет Газета.ru, украинская исполнительница прокомментировала ситуацию после того, как ее англоязычная песня с припевом на крымско-татарском языке «1944» также попала под запрет.

    Звезда «Евровидения-2016» Джамала раскритиковала украинские законы

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    Автор: Алия Садыкова
    #украина #джамала
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