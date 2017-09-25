J.D. Power составил топ-5 надежных автомобилей

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Вашингтон, 25 сентября. Составлен топ самых надежных пятилетних автомобилей по версии автолюбителей в США. Опрос автовладельцев проводило аналитическое агентство J.D. Power and Associates.

Наиболее надежным оказался хетчбэк Fiat 500. Вторую строчку рейтинга занял седан Lexus ES. Третьим в списке наиболее надежных пятилетних автомобилей стал американец Buick Verano. Четвертую и пятую строчку рейтинга заняли компактные хетчбэки японского и британского производства Honda Jazz/Fit и Mini.

Для составления рейтинга агентство J.D. Power and Associates провело опрос 33,5 тысяч автолюбителей в США. Респондентов спрашивали о том, как часто случаются технические проблемы у их автомобилей.